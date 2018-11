Lo esencial es invisible al Excel.

Tiempo de lectura: 3 minutos

Situación 1: Estoy recostado en el dormitorio viendo la tele y aparece por cuarta vez la oferta del supermercado: Huachalomo a 3.990.

Situación 2: Estoy en el pasillo del supermercado buscando el precio de las aceitunas sevillanas, pero el porta-precio está en blanco. Aún así las pongo en el carro.

Situación 3: Reviso la boleta a la salida del supermercado y las aceitunas estaban 500 pesos más caras que lo normal. Decido no reclamar por esa cantidad. Me voy.

Y me voy masticando una pequeña pero molesta sensación de que “la hicieron” de nuevo. La vez pasada la caja no reconoció una oferta anunciada en la góndola. En fin, cosas que pasan. Cosas sin mucha importancia, que no son para tanto. Si reclamara en el mesón de atención al cliente sin duda me devolverían el dinero.

¿Qué va a pasar cuando llegue el Uber de los supermercados?

Una encuesta para medir “top of mind” mostraría que esta marca ocupa un lugar muy importante en mi ranking de supermercados. De hecho vivo a pocas cuadras y es muy difícil que deje de ir a comprar allí. El excel, que muestra perfectamente las ventas, no muestra que en mi “mind”, aunque esta marca sea top, ha comenzado a ubicarse en un lugar cercano a los taxis.

Hace un año más o menos, cuando comenzó la mediática pugna Uber vs taxis, hubo manifestaciones de usuarios a favor de Uber. ¡De usuarios! Y aparecieron cartas en contra de los taxis que se viralizaron en redes sociales “porque cuando pudieron nos alteraron el taxímetro, porque cuando íbamos a pocas cuadras no nos llevaron, porque a la salida del concierto nos subieron descaradamente la tarifa…” Porque cuando pudieron te “la hicieron”. Por eso, la batalla que hoy dan los taxis, les importa principalmente a ellos mismos.

¿Qué va a pasar cuando llegue el Uber de los supermercados? (por no decir que ya casi llegó) ¿De qué lado va a estar la gente?

Apúrense. Quedan pocos días.

El supermercado está a tiempo de hacerlo bien. Pero están en zona de vulnerabilidad si es que no han construido confianzas. Si es que no han construido afectos. Ese es el negocio más rentable a largo plazo, confianza. No es solo el precio, no es solo el servicio. Es el precio más el servicio más la confianza en la marca, en la empresa. Y ojalá, ojalá, identificación.

Pero están a tiempo. No me pongan el precio cuando estoy acostado si luego no lo exhiben cuando estoy comprando. Allí quiero saber cuanto valen las cosas, todas las cosas, no solo una por medio. Trata de evitar inducirme a error y que tome un producto con el precio equivocado. Si cometen errores, no hay problema; pero que sean unos a tu favor y otros a mi favor. Si los errores siempre son a tu favor, creeré que no son errores. Y cuando estoy viendo tele acostado, ponme un comercial que me haga quererte, o que me divierta de verdad, sobretodo no menosprecies mi inteligencia, incluso atrévete a dejar los precios para la góndola. Hay muchos supermercados que tienen “los precios más bajos”. Y si son muchos no es ninguno.

Y además, quizás el precio no sea la razón por la cual te elija. Quizás te elija por algo que no está a la venta. Algo invisible para el Excel.

