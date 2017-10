Los navegadores, no las aplicaciones, son el futuro del móvil

Tiempo de lectura: 5 minutos

Escribe Hugh Durkin, Developer Ecosystem.

Una frase común en las discusiones sobre el futuro del móvil es que “finalmente, todas las aplicaciones móviles serán iOS o Android“.

Pero muchos de quienes la pronuncian tienen un gran interés en ayudar a las aplicaciones móviles nativas a sobrevivir. Las proclamaciones de un mundo de aplicaciones móviles totalmente nativo ignoran el hecho que los navegadores y la Web se están convirtiendo rápidamente en el sistema operativo móvil del futuro y las aplicaciones nativas se están muriendo lentamente.

Las aplicaciones nativas son, por supuesto, excelentes en ciertas cosas. Son ideales para tareas de uso frecuente y pesado, como comunicarse con amigos, familiares y colegas, algo que hacemos varias veces al día, todos los días. Aplicaciones como Snapchat, WhatsApp y Facebook Messenger necesitan acceder a cámaras, micrófonos y el sistema operativo directamente. Por lo tanto, tiene sentido que estos tipos de aplicaciones sean aplicaciones nativas de iOS y Android .

¿Pero realmente hay necesidad que cualquier otro tipo de aplicación se instale de forma nativa? La web móvil, y los navegadores de hoy en día, pueden fácilmente hacerse cargo de casi todo lo que queremos realizar. No olvidemos que las aplicaciones móviles nativas eran una solución a corto plazo para problemas de conectividad a corto plazo. En un mundo con 4G y wifi en todos lados, esos problemas han desaparecido.

Por ejemplo, empresas como Patagonia ya se han despedido de su aplicación móvil nativa gracias a los avances en las capacidades y estándares de la Web móvil.

What was that about websites being irrelevant and this being an app only future? pic.twitter.com/tFrw18KG25

— Adam Kmiec (@adamkmiec) 1 de junio de 2016